Reggio Calabria, Pallacanestro Viola in lutto: scomparsa la suocera del presidente Carmelo Laganà

4 Agosto 2021 10:45

Pallacanestro Viola in lutto per la scomparsa della suocera del presidente neroarancio Carmelo Laganà: la società si stringe intorno alla famiglia

La Pallacanestro Viola fa una pausa dal mercato estivo per stringersi intorno alla famiglia del presidente Carmelo Laganà, colpita da un grave lutto nelle ultime ore. La squadra neroarancio comunica le proprie condoglianze per la scomparsa della suocera del presidente, la signora Checchina Attinà Mallamaci. In una breve nota pubblicata sui social si legge: “la Pallacanestro Viola in tutte le sue componenti, si stringe con affetto alla famiglia del presidente Carmelo Laganà per la scomparsa della suocera sig.ra Checchina Attinà Mallamaci“.