30 Agosto 2021 10:31

Reggio Calabria: oggi la presentazione del volume “Raccontare Sambatello. Dalle origini ai giorni nostri, un passato sempre vivo nella memoria” edito da Gangemi Editore di cui è autore l’Arch. Matteo Gangemi

A cura del Centro Studi Colocrisi sarà organizzato un incontro oggi alle ore 17,30 a Sambatello nel cortile della Chiesa S. Maria delle Grazie per la presentazione del volume “Raccontare Sambatello. Dalle origini ai giorni nostri, un passato sempre vivo nella memoria” edito da Gangemi Editore di cui è autore l’Arch. Matteo Gangemi. Un volume, scrive l’Autore, che accompagna il lettore nel far rivivere la memoria, una memoria che richiama ai luoghi per scoprire e svelare la nostra identità, per costruire un futuro i cui valori siano il presupposto per il progresso sociale a cui aspiriamo e che dobbiamo determinare con la nostra sensibilità, con azioni propositive, per vivere in un mondo sempre più consono al nostro essere. L’incontro sarà condotto da Teresa Pensabene, Docente di scuola primaria. Interverranno oltre all’autore, Annunziato Tripodi e Antonio Palmenta, Docente di discipline pittoriche che leggerà alcune poesie. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza dall’editore Gangemi alla Parrocchia di Sambatello.