Reggio Calabria, oggi l’8° anniversario della morte del comandante Cosimo Fazio: al porto la commemorazione [FOTO]

15 Agosto 2021 18:30

Reggio Calabria: in occasione dell’ottavo anniversario della morte, è stata depositata una corona di fiori al porto

In occasione dell’8° anniversario della morte del colonnello dei Carabinieri e comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, Cosimo Fazio, questa mattina, il figlio Antonino Carlo Fazio e la moglie Giovanna Colella, hanno deposto una corona di fiori al porto di Reggio Calabria, nella zona della banchina proprio dove il colonnello è deceduto. Cosimo Fazio è morto, colpito da infarto, mentre coordinava le operazioni di sbarco di 160 migranti il 15 agosto del 2013. Il comandante si è accasciato al suolo davanti agli occhi di tutti e nonostante l’immediato soccorso, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Mercoledì 25 agosto invece alle ore 19, si terrà una messa in suffragio presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria di Porto Salvo a Gallico Marina.

Il ricordo del figlio Antonino Carlo Fazio: “8 anni senza te. In Giappone il numero otto è considerato sacro dai tempi più remoti: esso rappresenta la quantità innumerevole, immensa quantunque indefinibile. Come immenso è l’affetto di chi, da ieri, ha iniziato a far sentire la propria presenza con messaggi e telefonate di vicinanza. Così come oggi, trascurando famiglia e impegni, in una caldissima giornata di ferragosto, ha voluto presenziare, unitamente a me e mia madre, alla deposizione di alcune composizioni floreali, proprio nel luogo ove mio padre ci lasciò 8 anni fa. Un ringraziamento particolare sento di farlo all’Arma dei Carabinieri, all’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo ed al Corpo della Polizia Municipale, che hanno fatto sentire la loro presenza, attraverso dei loro rappresentanti. Dirvi grazie è sempre troppo poco, a fronte di quello che ogni anno dimostrate, nel sentire che mio padre continua a vivere un po’ in ognuno di voi”.