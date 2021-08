Reggio Calabria, morta al GOM anche la moglie del carabiniere deceduto nell’incidente stradale sulla SS106: lasciano un bimbo di 11 anni

29 Agosto 2021 23:24

Reggio Calabria, drammatico incidente sulla SS106: deceduta anche la moglie del carabiniere morto nel tragico sinistro di stamattina

E’ morta anche Giusy Bruzzese, la moglie del brigadiere dei carabinieri Silvestro Romeo deceduto stamattina nel terribile incidente stradale che si è verificato sulla SS106 Jonica in provincia di Reggio Calabria, all’altezza di Riace. La donna aveva 45 anni, il marito 52 ed erano entrambi residenti a Roccella Jonica: lei era un’impiegata comunale, lui un militare in servizio nella compagnia di Locri. Lasciano un figlio di appena 11 anni, una tragedia che sconvolge tutta la comunità reggina e calabrese. La donna era in sella alla moto condotta dal marito. Nell’incidente è rimasto ferito in modo serio pure il comandante della Polizia Municipale di Roccella Jonica, Alfredo Fragomeli, di 45 anni, conducente di un’altra moto coinvolta nel tragico sinistro: si trova in gravi condizioni ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

I due centauri, che viaggiavano uno vicino all’altro, si sono violentemente scontrati – stando alle prime verifiche fatte dai carabinieri e dalla polstrada – con un’autovettura di grossa cilindrata il cui conducente, svoltando all’improvviso, avrebbe sbarrato la strada. La Procura di Locri, aprendo un’inchiesta, ha ordinato il sequestro dei tre veicoli e l’iscrizione nel registro degli indagati del conducente dell’auto.