Reggio Calabria, Minicuci incontra Falcomatà: “chiesto intervento urgente sul Centro di formazione professionale”

4 Agosto 2021 11:29

Reggio Calabria, il consigliere comunale e metropolitano gruppo Lega Antonino Minicuci assieme al consigliere Rudi Lizzi ha incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà

Martedi 2 agosto, presso Palazzo Corrado Alvaro, il consigliere comunale e metropolitano gruppo Lega Antonino Minicuci assieme al consigliere Rudi Lizzi ha incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà. Diversi i temi alla base dell’incontro, il dialogo si è incentrato soprattutto sulla manutenzione straordinaria delle strade di competenza metropolitana, sull’importanza di valorizzare in modo adeguato la cultura ebraica e sulle problematiche inerenti il Centro di formazione professionale di Reggio Calabria. In particolare riguardo quest’ultimo tema, Minicuci e Lizzi hanno stimolato il sindaco Falcomatà a interventi risolutori immediati.

“Le problematiche relative al centro di formazione professionale di Via Pio XI non sono più rinviabili. Il centro -sottolinea il già candidato a sindaco di Reggio Calabria- ha urgente bisogno di trovare una sistemazione adeguata idonea al personale della struttura, la sede periferica non è funzionale.

Assieme al consigliere Lizzi, abbiamo evidenziato al sindaco Falcomatà la necessità di intervenire in tempi rapidi per poter riprendere l’attività formativa di allievi/e come da calendario regionale: il primo cittadino è sembrato possibilista rispetto a questa ipotesi, dicendosi disponibile a trovare una soluzione a stretto giro di posta. Come già accaduto nel corso degli ultimi mesi, da parte del sottoscritto non è mai mancata la disponibilità al dialogo e al confronto nell’interesse dei reggini e della risoluzione in merito alle numerose problematiche che la Città Metropolitana nel suo complesso soffre”.