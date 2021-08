Reggio Calabria: buon compleanno Maria Antonietta Rositani, gli emozionanti auguri di papà Carlo

Buon Compleanno Maria Antonietta Rositani. La leonessa di Reggio Calabria compie oggi 44 anni. Gli emozionanti auguri di papà Carlo:

“Buon compleanno. Oggi da quel 12 Marzo del 2019 è il tuo primo giorno di vita da Donna libera da festeggiare con i tuoi cari la tua nascita. Come dimenticare quel 25 Agosto del 1977 I tuoi folti capelli sul tuo bel visino Accanto a te tutti noi le persone che poi durante la tua vita ti resteranno eterni amori. Le nonne Maria Antonietta e Anna i nonni Rosario e Valerio il dolce bis nonnino Ciccio, oggi tutti non più con noi ma in cielo nel grande bel Paradiso di Dio. E poi ancora l’immagine sorridente di tanti volti giovani e felici di quel giorno gli zi Franco Rita e leandro. E poi poi poi… ti lascio un po di te e di noi per ricordare che la vita è… un attimo di “Radici ” e ricordi belli di un sorriso sincero di felicità. Amore di bambina Buon Compleanno”.