3 Agosto 2021 17:13

Reggio Calabria: disservizi idrici a Tremulini. Un cittadino: “manca l’acqua in via Miceli sulla salita villetta Unicef”

Proseguono senza sosta i disservizi idrici a Reggio Calabria in questa torrida estate. Un cittadino denuncia: “a Tremulini, via Miceli, isolato 79, al numero 45, salita villetta Unicef, all’interno di un cortile, manca l’acqua nelle abitazioni da Sabato scorso. I disservizi persistono solo al secondo e terzo piano mentre al primo l’acqua viene regolare. Abbiamo segnalato la situazione agli uffici competenti ma non si è mosso nulla”.