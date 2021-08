Reggio Calabria: il fascino del cielo di agosto con gli esperti del Planetario Pythagoras, prosegue sul territorio regionale il calendario estivo per far conoscere le meraviglie dell’astronomia

4 Agosto 2021 19:15

Nell’ambito delle iniziative didattiche programmate dal Planetario Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’estate 2021, un fitto calendario di eventi coinvolgerà turisti ed appassionati dell’astronomia per tutto il mese di agosto, a partire da questo sabato. Le iniziative si svolgeranno su tutto il territorio regionale, in prosecuzione con le attività già realizzate nei mesi di giugno e luglio che hanno riscosso esiti positivi in termini di pubblico e di presenze. L’astronomia, infatti, è una delle discipline più amate, in grado di suscitare emozioni e meraviglia anche tra i meno esperti. Un sapere utile per fare cultura a tutti i livelli e un primo momento di riflessione e approccio alla scienza. Lo studio delle stelle nasce con l’uomo e ha da sempre influenzato e condizionato il suo pensiero e il suo agire, fino ai tempi moderni. Nella nostra regione, culla della Magna Grecia, l’astronomia ha sempre giocato un ruolo preminente. I popoli antichissimi che hanno abitato i nostri territori sin dalla Preistoria hanno contribuito alla costruzione del sapere astronomico con un iter culturale iniziato da millenni. Il Planetario Pythagoras, consapevole di questa lunga tradizione, intende, dunque, riprendere il dialogo con il cielo stellato e proporlo alla più ampia fascia di popolazione e ai turisti che giungono alle nostre latitudini attratti dalla bellezza della natura e del nostro paesaggio. Con un’attenzione particolare alla divulgazione scientifica, consolidata negli anni da una lunga e significativa esperienza e da una serie di attività di prestigio tra cui la Scuola Estiva di Astronomia per docenti. Tra le iniziative rivolte alle scuole, sono certamente da ricordare i corsi di preparazione alle Olimpiadi di Astronomia per gli studenti delle Medie e delle Superiori, con esiti brillanti, per i nostri giovani, a livello internazionale.

Di seguito il programma di Agosto 2021:

7 SAB ore 20.00 Mammola (Villaggio Limina) – Star party (per info: 331 28 11 769 Bruno Monteleone)

10 MAR ore 21.00 Reggio C. (Planetario) – Sotto un mare di stelle (prenotazione obbligatoria)

10 MAR ore 21.00 Bova M. (Oratorio) – Alla scoperta delle meraviglie del cielo d’estate

12 GIO ore 19.30 Bruzzano Zeffirio – La Luna a tutto tondo – Prof.ssa Angela Misiano

13 VEN ore 21.00 Reggio C. (Planetario) – Le meraviglie del cielo d’estate (prenotazione obbligatoria)

15 DOM ore 21.00 Ricadi (VV) (Torre Marrana) – Un viaggio con “Stellarium” nell’infinito teatro del Cosmo

16 LUN ore 21.00 Siderno (Lungomare, lato sud) – Sotto le stelle di Siderno

16 LUN ore 21.00 Condofuri (Gallicianò – Anfiteatro) – Le stelle delle nostre radici

17 MAR ore 21.00 Reggio C. (Planetario) – Il Cielo d’Estate tra mito e scienza (prenotazione obbligatoria)

17 MAR ore 21.00 Santa Caterina dello Jonio (CZ) – Un salto nel Cielo ad occhio nudo e con gli strumenti

19 GIO ore 20.30 Reggio C. (Terrazza del Museo MArRC) – L’esplorazione dello spazio 60 anni dopo Gagarin – Dott. Giuseppe Cutispoto

20 VEN ore 21.00 S. Stefano d’Aspromonte (Park Hotel Bellavista) – Favoleggiando sotto le stelle del Parco dell’Aspromonte

24 MAR ore 21.00 Reggio C. (Planetario) – Le stelle del triangolo estivo tra mito e scienza (prenotazione obbligatoria)

27 VEN ore 21.00 Reggio C. (Planetario) – I due giganti tra il Capricorno e l’Acquario (prenotazione obbligatoria)

31 MAR ore 21.00 Reggio C. (Planetario) – Le stelle nell’Odissea: il viaggio di Ulisse lungo il 38° parallelo (prenotazione obbligatoria)

Per info e prenotazioni 0965 324668 – 389 8994976.