Reggio Calabria: le immagini dell’incendio che ieri ha distrutto ampie aree di Gallico. Nei VIDEO scenario desolante

2 Agosto 2021 16:50

Reggio Calabria: le immagini dell’incendio a Gallico della giornata di ieri. Le fiamme sono state domate grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco con la partecipazione dei cittadini

E’ stato un fine settimana caratterizzato da numerosi incendi nell’intera Calabria che non ha risparmiato la zona di Reggio. All’alba di ieri, si è verificato un incendio imponente a Gallico. Un inizio di mese davvero infernale per gli abitanti di Gallico che, avvisati per tempo da un ragazzo ancora sveglio, si sono precipitati in cortile per mettere al sicuro le autovetture, i cani ubicati in un giardinetto limitrofo e le abitazioni. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia, anche con la partecipazione inevitabile dei residenti che hanno cercato di salvaguardare il perimetro a ridosso delle case, riversando abbondanti quantità di acqua tutt’intorno, nel giro di meno di un’ora, le fiamme sono state domate e circoscritte.

Amareggiato un cittadino della zona, Mattia Milea: “è inutile dire che simili azioni sono compiute da persone ignobili e noncuranti delle tragiche conseguenze dei loro viscidi atti criminali. Fortunatamente, il grande impegno e la professionalità ineccepibile dei vigili del fuoco hanno avuto la meglio, evitando così drammatiche conseguenze a dei privati cittadini. Lo scenario che emerge è desolante e riflette l’amarezza di essere costretti, purtroppo, a convivere con gente senza coscienza né grandi aspettative future, né per sé né per gli altri. Al posto degli aranceti che ospitavano, tra l’altro, concerti mattutini di uccelli di ogni genere, c’è adesso un paesaggio apocalittico, grigio e triste, proprio come dovrebbero essere le coscienze degli autori di tali azioni vergognose. Noi che da piccoli giocavamo in mezzo a quegli alberi, stando attenti a non spezzare un ramo o far cadere un frutto, ci chiediamo il perché di tanta insensibilità e mancanza di uno tra i valori più importanti che dovrebbe di norma accomunare gli esseri umani: il rispetto per la flora e la fauna, ovvero, l’amore per la nostra meravigliosa natura”, conclude.