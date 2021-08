Reggio Calabria, l’avv. Oreste Romeo: “vaccinato con ciclo completo da maggio, ho preso il Covid con sintomi. Sto bene grazie a cure domiciliari del dott. Nino Pignataro”

31 Agosto 2021 15:32

Reggio Calabria, il racconto dell’avvocato Oreste Romeo che ha preso il Covid sintomatico nonostante fosse vaccinato con ciclo completo da appena tre mesi: “ringrazio il dott. Nino Pignataro”, esperto di cure domiciliari

L’avvocato del foro di Reggio Calabria Oreste Romeo, ha pubblicato su facebook una testimonianza personale relativa alla sua esperienza con il Covid, contratto la scorsa settimana nonostante la vaccinazione completa con il siero Pfizer somministrato in primavera. Ecco il suo racconto:

“UNIVERSO COVID

Benché doppiamente vaccinato (Pfizer) già dallo scorso mese di maggio, mercoledì 25 agosto mi sono sottoposto a tampone rapido, il cui esito, ahimè positivo, è stato confermato dal tampone molecolare due giorni dopo: tutto perfettamente in linea con un’estate non tra le migliori!

Non ero e non sono nemmeno adesso nelle condizioni di capire se sia conveniente o meno fare il vaccino.

Posso solo dire che a fronte di un contagio che ancora adesso non riesco a spiegarmi, ho manifestato i sintomi classici dell’infezione ed in una sola occasione (la notte tra il 24 ed il 25 agosto) ho registrato uno stato febbrile di scarsissima significatività (37,6).

Sto decisamente bene sin da subito, e per questo rivolgo il mio sentito ringraziamento al dott. Nino Pignataro, che mi segue con grande competenza mista a non comune umanità.

È ancora per moltissimi versi sconosciuto, il mondo covid, ma, da buon ultimo tra i profani, penso di poter dire che in assenza di vaccino le cose si sarebbero presentate in tutt’altro modo e non sarei stato nelle condizioni di riprendere a studiare le mie carte in vista di delicati impegni professionali ormai prossimi. Sulu o picciu non c’è riparu, ma siamo attrezzati!

Oreste”