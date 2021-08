Reggio Calabria, la Villa Comunale diventa resort vacanze dei topi: tuffi, free climbing e relax immersi nel verde [VIDEO]

31 Agosto 2021 16:44

La Villa Comunale di Reggio Calabria diventa il luogo perfetto per i topi in cui passare le vacanze estive: arrampicate sulle rocce, tuffi al laghetto e tanto relax immersi nel verde, in pieno centro città

Il caldo, come di consueto, non abbandona la città di Reggio Calabria anche nell’ultimo giorno di agosto. È il bello e il brutto del Sud Italia: giorni extra per andare al mare, ma anche la necessità di trovare un po’ di sollievo per dai caldi raggi del sole e dalle alte temperature. Mentre i reggini cercano nuovi posti per combattere l’afa, i topi (ormai minoranza etnica della città, molti dei quali perfettamente integrati con il resto della popolazione) sembrano aver trovato una piccola oasi di relax. La Villa Comunale è diventata una sorta di resort in cui trascorrere le vacanze estive. Sui social circolano video (uno dei quali in calce all’articolo), che riprendono i roditori passare le loro giornate a rilassarsi al laghetto fra qualche tuffo, un po’ di tintarella e, per gli amanti del brivido, il free climbing sulle rocce che costeggiano l’acqua. Il tutto immerso nel verde e in pieno centro città. Un’offerta turistica unica e imbattibile, top(i) oseremmo dire…