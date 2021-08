Reggio Calabria: la stazione di Santa Caterina è tra le più Green d’Italia [FOTO]

15 Agosto 2021 12:56

L’iniziativa lanciata dall’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato del presidente Pino Strati

“Giornalmente riceviamo” dichiara Pino Strati, Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato “sia personalmente che attraverso i social, grandi attestati di stima per come la Stazione di Reggio Calabria Santa Caterina, arricchita dall’enorme patrimonio verde esistente all’interno ed all’esterno del fabbricato, accolga viaggiatori e visitatori. Da oltre due anni, l’istallazione di oltre 200 piante, di varie specie, ha reso quella di S.Caterina, una delle stazioni più Green d’Italia, a cornice della roccaforte culturale, ormai di primo piano, della galleria d’arte, del piccolo Museo Fs dedicato a Pietro Germi, e delle bellissime opere poste nei pressi del primo marciapiede, cui annualmente dedichiamo restauri conservativi importanti”.

“Partendo proprio dall’amore che ci spinge giornalmente a dedicarci alla cura del verde, lanciamo la proposta, alla luce della grande tragedia degli incendi che ha funestato, e sta ancora distruggendo il ricco patrimonio verde delle nostre colline e montagne, che vengano ripiantati non meno di un milione di alberelli, che siano simbolo della rinascita della natura e che rappresentino i nostri giovani, troppo spesso costretti ad emigrare, e che rappresentare, nel presente e nel futuro, delle risposte in termini di competenze, professionalità ed organizzazione”, conclude la nota.