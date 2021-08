Reggio Calabria, è il solito dramma rifiuti: strada bloccata dalla spazzatura in Via Sbarre Inferiori [FOTO]

10 Agosto 2021 10:18

I cittadini hanno bloccato l’incrocio con Via Loreto gettando in strada una montagna di sacchi di spazzatura che non veniva raccolta da settimane

Non è un déjà vu, è solamente una triste realtà che torna a ripetersi. Questa mattina si è verificato qualche piccolo disagio al traffico in Via Sbarre Inferiori, quasi al centro di Reggio Calabria. I cittadini hanno bloccato l’incrocio con Via Loreto gettando in strada una montagna di sacchi di spazzatura. La raccolta differenziata dei rifiuti non avviene in maniera costante, così che l’immondizia si raccoglie nei marciapiedi, generando disagi ai residenti che poi, giunti allo stremo, si rendono protagonisti di queste azioni.