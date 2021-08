6 Agosto 2021 13:14

Reggio Calabria: la Città Metropolitana entra in Castore. La soddisfazione dell’Uil Trasporti: “i lavoratori, da sempre fieri del loro lavoro, promettono un impegno costante come sempre ma adesso più sereno”

“Ieri nel pomeriggio la Città Metropolitana è entrata ufficialmente nella Società Castore, società pubblica titolare del servizio di manutenzioni sul territorio della città di Reggio Calabria. Questo provvedimento era atteso dai lavoratori con grande trepidazione, anche come riconoscimento per l impegno sempre profuso dagli stessi nello svolgere il loro compito”. E’ quanto scrive in una nota Bruno Tommaselli dell’UIL trasporti. “Con la presente nota i lavoratori ed il sindacato Uil intendono ringraziare per quanto approvato il sindaco Falcomata’ e tutti i consiglieri di maggioranza che hanno votato per approvare la proposta nel pomeriggio di ieri. La Uil trasporti ringrazia in maniera particolare l Amministrazione Falcomatà e chi si è impegnato al raggiungimento dell obiettivo perché ha potuto seguire la progettualità dell operazione fin dall inizio. L impegno di tale sigla sindacale è sempre massimo quando si parla di promuovere e garantire l.occupazione. I lavoratori, da sempre fieri del loro lavoro, promettono un impegno costante come sempre ma adesso più sereno. I servizi adesso verranno garantiti, come sempre, a tutti i cittadini della Città Metropolitana”, conclude la nota.