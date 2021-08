Reggio Calabria: dal 2 al 9 agosto “Radici nel futuro”, le giornate di impegno per i 30 anni dalla morte del giudice Scopelliti

2 Agosto 2021 14:26

In occasione dei 30 anni dalla morte del giudice Antonino Scopelliti, scomparso in un attentato mafioso nel 1991 a Piale di Villa San Giovanni (RC), la Fondazione a lui intitolata e presieduta dalla figlia Rosanna, ha promosso anche quest’anno una serie di giornate di impegno e memoria.

Le manifestazioni si svolgeranno dal 2 all’9 agosto 2021 e coinvolgeranno le città di Reggio Calabria, Campo Calabro e Villa San Giovanni. Il titolo scelto dalla Fondazione per quest’anno è: “Radici nel futuro” che sviluppa ulteriormente i temi già affrontati negli anni passati: l’impegno di chi resta in Calabria, la valorizzazione del eccellenze e della propria identità, l’opportunità di poter avere una seconda opportunità, la cura del territorio, la memoria e il contrasto a tutte le mafie. L’evento è stato presentato da Rosanna Scopelliti presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, insieme a Maria Cantone direttrice della Fondazione, alla presenza del sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il sindaco di Campo Calabro Sandro Repaci e dalla sindaca facente funzioni di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi. Si rinnovano anche gli impegni di collaborazione con importanti istituzioni culturali e non solo dell’area metropolitana quali l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il Goel con la casa di moda Cangiari, l’Accademia gourmet dello chef antimafia Filippo Cogliandro, ai quali si aggiungono per quest’anno i contributi del Museo della lingua Greco-Calabra “Gerhard-Rohlfs” di Bova, Slow Food, Med Media, Fai e del Circolo Tennis Rocco Polimeni. Inoltre, la celebrazione religiosa prevista il 9 agosto alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in Campo Calabro, sarà concelebrata da Don Luigi Ciotti fondatore di Libera.

“Il titolo degli eventi di quest’anno: Radici nel futuro – ha affermato Maria Cantone – sintetizza l’impegno che abbiamo portato avanti in questi anni con la fondazione grazie ai nostri partner istituzionali e con le associazioni, avendo sempre come faro la memoria del giudice Antonino Scopelliti. Immaginare il contrasto alle mafie, soprattutto attraverso la valorizzare del territorio, la cultura, la nostra identità, le eccellenze, riteniamo sia la migliore cura per le nostre radici e quindi, per far crescere un albero forte, da lasciare in dote alle generazioni future”.

“Non possiamo fermarci al ricordo e alla commemorazione. Dobbiamo far sì che la figura del giudice Antonino Scopelliti diventi un punto di riferimento nazionale e per il nostro territorio”, ha affermato il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che ha evidenziato “come l’attività della fondazione, con la costante attività di coinvolgimento di giovani, rappresenta un esempio per molti. Come istituzioni e quindi come comunità educante, dobbiamo sentirci sempre di più responsabili”. “Anche quest’anno – ha concluso Falcomatà – ci sentiamo in dovere di chiedere che emerga la verità su quanto successo trent’anni fa”.

“Credo che dobbiamo essere soddisfatti del lavoro portato avanti in questi ultimi 30 anni – ha dichiarato Sandro Repaci sindaco di Campo Calabró – con il lavoro della fondazione, della famiglia e delle nostre comunità’, abbiamo trasformato la figura del giudice Scopelliti in una icona di impegno civile, un modello per i giovani che cercano nelle loro radici dei testimoni positivi su cui puntare”.

“Abbiamo sempre condiviso un percorso di legalità insieme alla fondazione – ha detto la sindaca di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi – Rosanna ci ha insegnato a conoscere meglio il grande uomo che e’ stato suo padre, con il suo impegno sempre rivolto alla tutela della legalità. Riteniamo che i giovani, soprattutto in questo momento, hanno bisogno di una politica che sia un punto di riferimento come comunità educante”.

“Abbiamo sempre ritenuto che la grande nostra forza siano i giovani, e proprio a loro ci rivolgiamo per rafforzare il ricordo di un grande servitore dello Stato, cercando di valorizzare i loro talenti e spingerli a tornare in Calabria per offrire un contributo positivo per la ripresa“. Così Rosanna Scopelliti presidente della fondazione Antonino Scopelliti intervenuta alla presentazione. “Sono ormai trascorsi 30 anni dal 1991 – ha aggiunto – e non mi sottraggo al ruolo di figlia. In questo lungo periodo di attesa, non e’ venuto meno l’impegno da parte della magistratura e degli investigatori, però manca ancora la verità sul delitto, e una giustizia ritardata e’ una giustizia negata”. “Questo lungo lasso di tempo inizia a pesare sempre di più, non solo per noi familiari ma per tutta la nostra comunità che voleva molto bene mio padre”. “Oggi ricorre il triste anniversario della strage della stazione di Bologna – ha concluso Rosanna Scopelliti – sono passati 41 anni, anche per questo triste episodio, come per tutti gli altri in attesa di chiarezza, chiediamo tempi certi, sta passando troppo tempo”.

Programma eventi 2021

2-9 agosto: sede Fondazione A. Scopelliti – Reggio Calabria – via Capobianco dalle 9:30/12:30 – 16:30/18:30, Mostra fotografica collettiva “Radici nel futuro”, a cura di 24 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e “PM550 Sergente maggiore” di Michele Furci

5 agosto: ore 21:30 – Circolo Tennis Rocco Polimeni – Reggio Calabria: Radici nel futuro – Noi, Greci di Calabria, Slow Food, MedMedia, FAI e Museo della lingua Greco-Calabra “Gerhard-Rohlfs” raccontano il territorio

6 agosto: ore 18:30 – Rotonda Opera Tresoldi – Reggio Calabria: presentazione libro fotografico “PM550 Sergente maggiore”, di Michele Furci

8 agosto: ore 18:00 – Sala Consiliare Palazzo San Giovanni – Villa San Giovanni (RC)

30 anniversario della morte del giudice A. Scopelliti: “L’impegno della Calabria che resta”.

Ore 21:00 – Piazza Martiri di Nassiriya – Campo Calabro (RC) presentazione libro: “Il Supremo” di Andrea Galli e Giuseppe Lumia.

9 agosto: ore 17:45 – Piale di Villa San Giovanni (RC) Stele giudice Antonino Scopelliti:

Commemorazione Istituzionale.

Alle ore 19:00 – Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in Campo Calabro, Santa Messa concelebrata da Don Luigi Ciotti e Rev.do Sac. Don Francesco Megale .

Alle ore 21:30 – Scalinata Waterfront – Reggio Calabria, Premio Antonino Scopelliti

Premio delle eccellenze del nostro territorio. A seguire sfilata Cangiari.