Brucia tutta la Calabria, ma c’è chi ha ancora il coraggio di mettere fuoco a Ciccarello: fiamme nella montagna di rifiuti [FOTO]

11 Agosto 2021 21:01

C’è l’emergenza incendi in Calabria, eppure c’è chi ancora mette a fuoco i rifiuti a Ciccarello

Non bastano i roghi che imperversano da settimane in Calabria, non bastano le vittime che stiamo piangendo (oggi ben due, purtroppo), non bastano i Canadair in volo in continuazione, non bastano i mezzi e gli uomini dei Vigili del Fuoco ormai stremati. No, non basta. C’è chi ha ancora il coraggio di mettere fuoco all’immondizia. Ancora, di nuovo. Come spesso accade, a Ciccarello. E’ stato da pochi minuti domato un rogo nella solita montagna di spazzatura presente nel quartiere di Modena, nella zona sud di Reggio Calabria. Intervento tempestivo dei Vigili, con due autobotti e una piccola camionetta (che in questi tempi di emergenza sarebbero potuti servire per altro!), e incendio spento in circa 15 minuti. La montagna di spazzatura è composta da frigoriferi, lavatrici e mobili di ogni tipo, oltre a centinaia di sacchetti di qualsiasi altro tipo di rifiuto indifferenziato. Le foto in diretta nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.