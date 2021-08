Reggio Calabria, incendio a pochi passi dalle abitazioni nell’area dell’ex polveriera: a fuoco rifiuti e sterpaglie [FOTO]

30 Agosto 2021 13:39

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo, la nube nera aveva travolto tutta la zona circostante

Un incendio questa mattina si è verificato in Via Calveri, nel quartiere Ciccarello a Reggio Calabria. Un rogo è divampato praticamente a bordo strada, nell’area dell’ex polveriera, creando disagi alla popolazione residente. A prendere fuoco sono state le sterpaglie e i rifiuti che erano stati abbandonati lì da tempo, è stato quindi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La situazione è così tornata alla normalità dopo pochi minuti, ma le fiamme hanno destato preoccupazione in quanto spesso in quel punto sono presenti automobili.