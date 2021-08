Reggio Calabria, il tour di un cittadino sul Corso Garibaldi: “sporcizia e incuria da Piazza Duomo al tapis roulant” [FOTO]

22 Agosto 2021 15:04

“Possibile che si lasci una città in queste condizioni senza prendere provvedimenti?”: è la domanda che si pone il cittadino

Centro città a Reggio Calabria sporco e lasciato in condizioni disastrose. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb, che denuncia tramite le nostre pagine una situazione da brividi per una città che vorrebbe volgere il suo sguardo al turismo. Le foto testimoniano lo stato in cui versa il Corso Garibaldi tra la popolata Piazza Duomo e il tapis roulant, diventato in questi anni il simbolo dell’abbandono e dell’incuria. “Spett. redazione, ormai tante strade e piazze di Reggio sono di un sudiciume inimmaginabile, le foto sono eloquenti, Corso Garibaldi, piazza duomo, piazza Genoese e buona parte del centro storico sono sudicie. Persino il tapis roulant è lasciato al suo destino. Una sporcizia che evidentemente si protrae da tanto tempo. Possibile che si lasci una città in queste condizioni senza prendere provvedimenti?”, scrive il cittadino. Un sentimento di dispiacere ormai molto comune a cui il popolo reggino si è purtroppo assuefatto.