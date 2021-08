Reggio Calabria, caos per la nuova isola pedonale sul Lungomare: il Restaurant Wine-bar “Chapeau” chiude per protesta, “chi ci governa o è folle o è impazzito”

3 Agosto 2021 00:16

Reggio Calabria, dopo un mese di disagi per l’istituzione della nuova isola pedonale in Via Marina alta il noto “Chapeau”, Restaurant wine-bar della via Marina, chiude per protesta

“Gentilissima Dottoressa, Gentile Dottore, con la presente intendiamo renderLa partecipe della nostra Dolorosa decisione di tenere CHIUSO, da domani martedì 3 agosto 2021, il nostro locale ubicato al centro della città, per manifestare in maniera Civile e Silenziosa, il Totale dissenso alle ultime insensate scelte alle quali dobbiamo sottostare sia come commercianti che come cittadini”. Breve e stringata, la nota del restaurant wine-bar “Chapeau”, noto locale del Lungomare di Reggio Calabria (via Marina alta incrocio con via San Paolo) inviata via email ad amici, clienti affezionati e alla stampa per rendere pubblica la più triste decisione dopo un mese di disagi provocati dall’istituzione della nuova isola pedonale proprio in via Marina alta. Il lungomare continua ad essere ogni sera triste e desolato con molte meno presenze rispetto agli scorsi anni, in una città che è sempre più buia.