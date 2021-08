Reggio Calabria: il pianista Remo Anzovino incanta l’Arena dello Stretto

11 Agosto 2021 11:24

Reggio Calabria, il pianista e compositore di fama internazionale Remo Anzovino è stato premiato con il Riccio d’Argento

Continua in Calabria, tra le splendide location di Reggio e Diamante, Fatti di Musica 2021, la 35esima edizione dello storico e prestigioso Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, media partner Rai Radio Tutta Italiana, che presenta e premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei concerti e spettacoli musicali più attesi di ogni stagione, l’autentico oscar del live d’autore.

Fatti di Musica non si è fermata né lo scorso anno, con star mondiali come Mika e Renzo Arbore con la sua Orchestra, né in questo 2021, con un programma particolarmente rivolto ai giovani.

Dopo il successo del debuttante cantautore calabrese Barreca che ha aperto il Festival con la sua Orchestra di undici musicisti, premiato nella sezione “Migliori Nuove Proposte dell’Anno”, ieri sera il celebre pianista e compositore di fama internazionale Remo Anzovino ha incantato l’Arena dello Stretto di Reggio con il suo concerto intitolato, per straordinaria coincidenza, “La Notte Stellata”, come un brano tratto dalla colonna sonora da lui composta per il film “Van Gogh, tra il grano e il cielo” che gli è valso il Nastro d’Argento per la Musica dell’Arte. Per l’occasione Anzovino è stato accompagnato dal grande violoncellista Anselmo Pelliccioni, Primo Violoncello dell’Orchestra Sinfonica della Repubblica di S. Marino. A Reggio, Anzovino ha ricevuto il Riccio d’Argento di Fatti di Musica nella sezione “Musica e Cinema”. A consegnarlo è stata Rosanna Scopelliti, Assessore comunale alla Cultura che, molto emozionata, ha anche ricordato suo padre, il giudice Scopelliti ucciso il 9 agosto di trent’anni fa, a cui Pegna ha voluto dedicare il concerto. Il promoter ha anche menzionato la campagna a scopo benefico condivisa in questa edizione, dedicata al Centro Trapianti di Midollo Osseo di Reggio Calabria, guidato dal dottore Massimo Martino.

Da parte sua, il delegato comunale ai Grandi Eventi Mario Cardia ha sottolineato la qualità del Festival con eventi unici e di livello assoluto, strumento di promozione di una “Città cartolina”.

Considerato da critica e pubblico uno dei più originali e innovativi compositori in circolazione, Remo Anzovino ha confermato a Reggio di essere uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana, stregando letteralmente il pubblico con le sue celeberrime composizioni capaci di affascinare ed emozionare, come il brano “Alleluia” che ha fermato il tempo per tre minuti, trasformando l’Arena in un luogo davvero magico e dall’atmosfera celestiale.

Melodia e poesia, tutt’uno con creatività, sensibilità e virtuosismo, sono la cifra di evento musicale unico. Eccezionale l’affiatamento con il violoncellista Anselmo Pelliccioni, grazie anche alla scrittura dei brani, con la sensazione di avere davanti un’intera Orchestra. Calorosi applausi dopo l’esecuzione di ogni brano e una lunga standing ovation finale hanno dato il segno del perfetto feeling nato sin dalle prime note tra l’artista e i numerosi spettatori che hanno gremito l’Arena. Il mare calmissimo, scenografia naturale e una serata stellata hanno impreziosito un evento da incorniciare, perfetto per la Notte di San Lorenzo. Ritirando il Premio, Anzovino ha ringraziato per il prestigioso riconoscimento, sottolineando la bellezza della location, che ha definito “pazzesca”.

Come al solito, anche per questa edizione la cornice sta giocando la sua componente di magia, con spazi davvero unici e spettacolari: dall’Arena dello Stretto con la Sicilia da sfondo e Piazza del Castello Aragonese a Reggio Calabria, al Teatro all’aperto dell’area archeologica dei Ruderi di Cirella con vista mozzafiato sul Tirreno a Diamante. Luoghi incantevoli che rappresentano il ricchissimo patrimonio storico-paesaggistico e di beni culturali fruibili della Calabria.

Il prossimo appuntamento di Fatti di Musica 2021 è già domani sera 12 agosto, ancora all’Arena dello Stretto con l’atteso concerto di uno dei musicisti più amati: Giovanni Allevi. Il pianista e compositore marchigiano tornerà nell’Arena in cui ha registrato il video del suo ultimo successo internazionale “Kiss me again”, immagini suggestive e uniche che stanno facendo il giro del mondo. L’Arena sarà delimitata e si potrà accedere solo con i biglietti (€ 28,50 gradinata, € 34,50 platea numerata). La serata sarà presentata da Gianmaurizio Foderaro, storica voce Rai e responsabile di Radio Tutta Italiana.

Il 13 agosto ci si sposterà al Teatro dei Ruderi di Cirella per la prima assoluta in Calabria dello spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia” di Valerio Lundini, Premio Personaggio Televisivo dell’anno (La pezza di Lundini, Rai2). Ancora a Cirella, in collaborazione con Publiepa il 16 agosto il live di Aka7even, rivelazione di “Amici 2021”, preceduto da Enula.

Il 20 agosto ritorno a Reggio nella storica Piazza del Castello Aragonese, un vero teatro sotto le stelle davanti al Castello, per il concerto dei Subsonica, tra le migliori e più amate band italiane.

Il 21 agosto di nuovo a Cirella per il live di Aiello, “tutto esaurito” da settimane. Il cantautore cosentino tra i big all’ultimo Sanremo sarà premiato per l’originalità e bisserà il suo concerto il 24 agosto in Piazza del Castello Aragonese di Reggio (ancora biglietti disponibili), dove il 26 agosto arriverà pure Francesca Michielin, Premio Riccio d’Argento nella sezione “Miglior Cantante”.

Fatti di Musica 2021 si chiuderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021.

I biglietti per gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone (a Reggio B’Art, a Diamante Suoni e Ultrasuoni, Edicola di Rossella, Cosenza Inprimafila). Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social.

Ruggero Pegna sottolinea lo sforzo compiuto anche quest’anno e riepiloga in modo chiaro le disposizioni per l’accesso agli spettacoli: “Tagliare il traguardo di 35 edizioni in Calabria è davvero un record. Fatti di Musica è la storia stessa dei grandi live nazionali, internazionali e televisivi, in Calabria. Un format originale che presenta e premia la migliore musica d’autore, con attenzione alle nuove generazioni pure di pubblico. Ringrazio il sindaco di Reggio Falcomatà e il consigliere delegato Cardia per il contributo prezioso e l’inserimento nell’Estate Reggina.”.

