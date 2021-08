Reggio Calabria, i capigruppo di maggioranza contro Forza Italia: “attacco squadrista a Versace, offensiva indegna e strumentale”

3 Agosto 2021 09:12

“Un vuoto, strumentale e vergognoso attacco squadrista nei confronti del consigliere delegato Carmelo Versace. Lo sparuto gruppetto dei consiglieri forzisti sembrano essersi alzati con il piede sbagliato oggi pomeriggio, scagliandosi in maniera offensiva ed indegna del ruolo che dovrebbero rappresentare, contro l’operato del collega Versace”. È quanto scrivono in una nota i capigruppo di maggioranza a Palazzo San Giorgio.

“Probabilmente a pesare sulla loro coscienza, e d’altronde il loro comunicato lo afferma abbastanza chiaramente, è il progetto dei dehors sul Lungomare Matteotti che gli stessi consiglieri firmatari della nota stampa, all’epoca della discussione in Commissione che loro stessi richiamano, hanno sostenuto convintamente, condividendo gli obiettivi, salvo poi tentare di smarcarsi in maniera goffa, strumentale ed improduttiva con l’obiettivo di alzare i toni probabilmente in chiave elettoralistica in vista delle imminenti elezioni regionali. Un atteggiamento autoreferenziale ed indegno, peraltro già tenuto in passato nei confronti di altri consiglieri, proprio da parte di chi dovrebbe, seppur da uno scranno di opposizione, rappresentare le istituzioni territoriali. Coerenza zero, onestà intellettuale calpestata da una nota stampa telecomandata che siamo certi non è il frutto del loro pensiero”.

“Inutile entrare nel merito delle vuote accuse rivolte al consigliere Versace – prosegue la nota – i risultati in termini di programmazione e di obiettivi già realizzati, oltre che lo stesso gradimento degli Amministratori, delle associazioni e del tessuto imprenditoriale cittadino e metropolitano, parlano chiaro circa l’ottimo lavoro che il Consigliere delegato ha portato avanti nei primi mesi di mandato sia a Palazzo San Giorgio che a Palazzo Alvaro.

“Un lavoro che peraltro il consigliere Versace promuove da anni, attraverso un’intensa ed appassionata attività politica a servizio del territorio che lo ha condotto prima a rappresentare i cittadini nel contesto della sua circoscrizione ed ora al servizio dell’intera comunità cittadina e metropolitana, in un percorso di coerenza che ha premiato il lavoro meticoloso sul territorio, sempre accanto alle persone, fianco a fianco con i problemi quotidiani e con le aspettative della comunità”, conclude la nota.