Reggio Calabria: i CALENDARI della raccolta differenziata per il mese di Settembre 2021

30 Agosto 2021 09:50

Reggio Calabria, pubblicati i nuovi calendari per la raccolta differenziata per il mese di Settembre

L’ufficio stampa di Avr informa i cittadini di Reggio Calabria che “sono stati pubblicati i calendari di raccolta differenziata porta a porta, relativi al mese di settembre 2021, per le utenze domestiche ubicate nel territorio comunale. A tal proposito, si rammenta che:

– in tutte le tre Aree nei giorni in cui è prevista la raccolta del vetro, nella corrispondente zona indicata sul calendario NON è più svolta la contestuale raccolta del rifiuto organico;

– per l’Area 1 la raccolta del rifiuto indifferenziato è svolta il lunedì notte, mentre la raccolta del multimateriale è svolta mercoledì notte.

Inoltre, si comunica che per le zone ricomprese nell’AREA 1 è attivo un ritiro supplementare di pannolini e pannoloni, nella giornata di GIOVEDÌ, (oltre al lunedì già previsto da calendario); tale servizio è attivabile su richiesta tramite invio di e-mail all’indirizzo igiene.reggio@avrgroup.it.

Si rammenta che:

È vietato usare i sacchi neri.

È vietato esporre rifiuti al di fuori degli appositi mastelli e in giornate diverse da quelle calendarizzate.

L’abbandono di rifiuti è perseguibile civilmente e penalmente!

La combustione dei rifiuti è reato!

Consegnare i propri rifiuti a soggetti non autorizzati è reato!

Si evidenzia, infine, che chi non è risultato positivo al coronavirus deve continuare a differenziare correttamente i rifiuti. Solo chi è positivo o in quarantena obbligatoria, non deve differenziare più i rifiuti. Al riguardo, tali soggetti devono utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, indossando guanti monouso e chiudendo bene i sacchetti. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito dopo è necessario lavarsi le mani. I calendari aggiornati saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio DifferenziAMOla Reggio Calabria, sul sito istituzionale della Città di Reggio Calabria: http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html e sull’app mobile dedicata al servizio “DifferenziAPP” (disponibile per smartphone e tablet – iOS e Android). Si ringrazia l’utenza per la collaborazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP”.