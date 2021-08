Reggio Calabria: giovedì l’inaugurazione de “Il Tirabusciò”, una nuova idea di enoteca alternativa per degustare vini accompagnati da pietanze di pesce crudo

7 Agosto 2021 23:00

Un’altra intraprendente iniziativa nasce a Reggio Calabria. Giovedì, 12 Agosto, infatti sarà inaugurato alle ore 19,00 un nuovo locale nel centro cittadino a pochi passi dal tapis roulant “Il Tirabusciò”, un nome che non lascia spazio ad equivoci. Trattasi di una nuova idea di enoteca alternativa dove sarà passibile degustare tra i migliori vini nazionali ed internazionali accompagnati da pietanze di pesce crudo e aperitivi al tagliere con prodotti tra salumi e formaggi di accurata selezione. La struttura si presenta all’interno accogliente ed elegante ed è contraddistinta da un arredamento “industrial” con un concept innovativo e moderno con posti a sedere per i clienti ma che richiama allo stesso tempo il pensiero greco-romano dove durante il tempo di Bacco si creava l’occasione di condivisione e socializzazione tra i commensali. L’idea si traduce nella passione e trova equilibrio nell’esperienza del giovane imprenditore Agostino Zavettieri, che come tanti altri ragazzi (ormai pochi), ha scelto di investire tutto e di restare nella propria terra natale nonostante il tempo di Covid e di incertezze che purtroppo in questo momento la nazione tutta sta vivendo. “Dobbiamo avere il coraggio di rischiare e di rilanciare con forza le bellezze del nostro territorio calabrese che tanto attirano e che troppo poco vengono valorizzate ,quando un giovane imprenditore costruisce qualcosa di bello nelle propria città non è solo il successo di uno ma diventa un successo della collettività e deve essere condiviso e custodito a partire da chi amministra”, afferma Zavettieri. Durante l’inaugurazione sarà possibile assaggiare alcuni dei prodotti che il locale metterà a disposizione per l’occasione.