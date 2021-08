Reggio Calabria: Giovanni Sarica nominato nuovo segretario provinciale dei giovani dell’UDC

25 Agosto 2021 15:08

Reggio Calabria, Sarica: “l’UDC rappresenta da sempre per me quell’ala moderata di centro che crede nei principi e nei valori cristiani”

In riva allo Stretto arriva la nomina del nuovo Segretario provinciale dei Giovani UDC, a firma del Coordinatore Nazionale Giovani UDC Italia, Gero Palermo, che motiva la scelta “Sentito il parere favorevole del Segretario Nazionale dell’UDC Italia, l’On. Lorenzo Cesa, ed in accordo con il Commissario Provinciale di Reggio Calabria, Paolo Arillotta, vista la grande passione dimostrata, rilevato il suo grande interesse e l’impegno nel promuovere tra i giovani i principi moderati portati avanti dall’UDC Italia, con soddisfazione si comunica la nomina del rampante Giovanni Sarica a Coordinatore dei Giovani per la Provincia di Reggio Calabria. Nell’augurare un proficuo lavoro affinchè i principi del nostro movimento possano essere sempre più presenti tra i Giovani, affidandoti il coordinamento di una rete in continua crescita che, siam sicuri, crescerà sempre di più anche con il tuo contributo, continuando il nostro grande percorso di formazione di una nuova Classe Dirigente Politica Preparata e Moderata, offro mia piena disponibilità e vicinanza per ogni necessaria sinergia”.

Giovanni Sarica: “È un privilegio, un onere ed un onore poter ricoprire questa importante carica. È fondamentale riformare il modus operandi del fare politica facendo sinergia tra ideali, intenti, obiettivi e bisogni concreti dei cittadini. I giovani, a cui appartiene il futuro, sono sempre più distanti dalla politica, ed oggi più che mai è fondamentale proporre un progetto futuristico, innovativo, inclusivo e condiviso. Ringrazio il Presidente Sen. Antonio De Poli, il Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa e il Segretario Organizzativo Calogero Di Carlo per la fiducia accordatami e per l’attenzione che stanno riponendo nella mia persona e nei confronti dei giovani e delle loro idee. L’UDC rappresenta da sempre per me quell’ala moderata di centro che crede nei principi e nei valori cristiani. Come diceva il nostro grande esempio di cattolicesimo Don Luigi Sturzo: “La politica è sintesi di teorie e di interessi, di principi e di fatti; la politica è vita nel senso più completo della parola.Le idee camminano sulle nostre gambe. Sono sicuro che di strada ne faremo tanta”.