Reggio Calabria, l’ennesimo cittadino disperato: “la fogna arriva nel condominio ma Comune e Aterp fanno scaricabarile” [FOTO]

31 Agosto 2021 15:56

Non ne può più un residente in Via Sbarre Inferiori, ha scelto di denunciare pubblicamente la sua situazione: “considerati cittadini di serie C e abbandonati dalle istituzioni”

Non sono bastate oltre 2 anni di segnalazioni presso Comune di Reggio Calabria e Aterp per risolvere un problema fognario verificatosi in un condominio di una palazzina popolare. E’ quanto segnala un lettore di StrettoWeb, Bruno Tripodi, che dal maggio 2019 ha iniziato a chiedere l’intervento delle istituzioni, ma nessuna riparazione è stata effettuata. La situazione igienico-sanitaria adesso è molto grave, secondo quanto scrive il cittadino, una denuncia avanzata ai Carabinieri è passata al penale. Di seguito la sua lettera:

“Buongiorno,

sono Bruno Tripodi ed invio questa mia in rappresentanza degli isolati siti in via Sbarre Inferiori a monte ina/casa con numeri civici 55/57/59/53.

Vorrei porre all’attenzione di questa redazione nella speranza che rendendo pubblico i fatti accaduti potremmo venire a capo di una situazione incresciosa e a dir poco di esasperazione.

Siamo abitanti di un quartiere popolare e abitiamo nelle palazzine dell’Aterp (qui purtroppo mi preme dire che Reggio Calabria viene abitata da persone di serie “A” di serie “B” e purtroppo aggiungo di serie C).

Abbiamo un problema fognario che si protrae dalla nostra prima richiesta di intervento dal lontano maggio 2019, inviando una lettera agli uffici delle case popolari (ATERP) la quale risponde per iscritto dopo circa 2 mesi sotto nostra richiesta fatta più volte verbalmente presso i loro uffici.

La risposta dell’ente è che essendo il suolo pubblico dove sono state costruite le palazzine dato al comune di Reggio Calabria la competenza passa al comune (tutto questo neanche a fare un sopralluogo).

Interpellando il comune con l’intervento di Idroregium ci sentiamo dire che non è competenza del comune, bensì dell’ente case popolari.

Nel frattempo viene fatta una richiesta ai vigili sanitari che facendo il sopralluogo, scrivono solo che c’è una evidente umidità nei locali cantine.

Nel frattempo iniziamo a mandare PEC al comune senza avere risposte, un telegramma indirizzato al Comune, all’Aterp e ai vigili sanitari senza nessun esito.

Nel frattempo arriviamo ad aprile 2020 dove interfacciandoci con il comune ci viene detto che il problema va risolto; passano i mesi e arrivati a settembre altro incontro con il comune e Idroregium non si risolve niente, quindi esasperati presentiamo una denuncia querela c/o la stazione Carabinieri, i quali dopo circa 2 mesi ci invitano in caserma informandoci che la nostra denuncia è passata al penale (ad oggi 31/08/2021 nessun esito).

A maggio 2021 viene fatta una richiesta telefonica ai vigili del fuoco per infiltrazioni di acque sotto gli isolati, i quali constatano il tutto interpellando Aterp e Comune.

Vorrei solo aggiungere qualche mia considerazione se un cittadino non viene tutelato in nessun modo da tutti gli enti che lo dovrebbero tutelare a chi bisogna rivolgersi? Inoltre invece di tenere con toni bassi e tranquillizzare un cittadino che si presenta al comune perché esasperare ancora di più gli animi e tenere atteggiamenti di superiorità?

Grazie anticipatamente.

Cordiali saluti”.