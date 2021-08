Protesta a Condera, Milia: “oggi si è toccato il fondo a Reggio Calabria, in 7 anni non si è fatto niente fuorché festeggiare l’acqua del Menta mai arrivata”

13 Agosto 2021 13:11

La nota del capogruppo in Consiglio Comunale a Reggio Calabria, Federico Milia, per le feroci proteste di questa mattina degli abitanti di Condera, senz’acqua da giorni

“Oggi si è toccato il fondo a Reggio Calabria, a Condera gli abitanti sono stremati dalle continue assenze d’acqua, io stesso abito nella zona e conosco bene i forti disagi del caso”. Lo scrive in una nota Federico Milia, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, commentando le forti proteste di questa mattina da parte degli abitanti della zona.

“Grazie a tutti gli organizzatori della protesta – prosegue Milia – perché alzare la voce è l’unico modo che abbiamo per poter rivendicare i nostri diritti, non è accettabile che nel 2021 non abbiamo l’acqua in casa, capisco che non si possa risolvere un problema simile in un attimo, ma in 7 anni non è mai stata fatta neanche un minimo di programmazione, abbiamo visto solo festeggiamenti per l’acqua del menta, mai arrivata. Con i colleghi di FI in questi giorni abbiamo fatto decine e decine di segnalazioni alle quali nessuno ci ha risposto, spesso nessuno ci risponde neanche al telefono ma questo si sa, è all’ordine del giorno, è l’atteggiamento quotidiano del Sindaco e della sua giunta”.