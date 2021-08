Reggio Calabria: Falcomatà ha incontrato il Direttivo dell’Associazione Colonna San Paolo “Giuseppe Reale”

2 Agosto 2021 13:38

La riunione è servita a fare il punto in merito a future iniziative organizzate in sinergia con l’Associazione nel segno della riscoperta dei tratti identitari che legano San Paolo alla città di Reggio Calabria

Il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina i componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione Colonna San Paolo “Giuseppe Reale” di Reggio Calabria. L’Associazione ha recentemente rinnovato le sue cariche direttive, affidando la Presidenza al Professor Alfredo Focà. Proprio lui questa mattina, in occasione dell’incontro con il Sindaco Falcomatà, ha guidato la delegazione del nuovo Direttivo composta da Alberto Porcelli, Franco Costantino, Pino Bova, Nicola Alberti e Francesco D’Agostino. L’incontro, proficuo e cordiale, è stato l’occasione per condividere con il primo Cittadino le istanze dell’Associazione, nell’ottica di future iniziative da organizzare in sinergia con il Comune e la Città Metropolitana, con l’obiettivo di riscoprire i tratti identitari che legano Reggio Calabria alla figura di San Paolo, anche attraverso la creazione di un percorso di interesse turistico che ripercorra le tracce del passaggio dell’Apostolo dalla città dello Stretto.