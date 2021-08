Reggio Calabria, il prossimo 4-5 settembre l’evento sportivo e di beneficenza #Iostoconlhospice

20 Agosto 2021 14:56

Reggio Calabria, insieme per l’Hospice. Il grande cuore dei reggini e non solo, batterà all’unisono ancora una volta, per aiutare una delle strutture più preziose della città da sempre vicina agli ammalati e alle loro famiglie

Il 4 e 5 settembre prossimo, si svolgerà l’evento sportivo e di beneficenza #IOSTOCONLHOSPICE, giunto alla sua terza edizione e il ricavato sarà interamente devoluto alla struttura “Hospice Via delle Stelle”. L’impegno dei dipendenti che, nonostante i quotidiani problemi e le inadempienze istituzionali, prestano nella cura e nell’assistenza dei malati ricoverati ed a domicilio, merita un gesto di stima, d’amore e sincero apprezzamento. Da qui l’iniziativa di una giovane reggina che, insieme ad altri colleghi amanti della sana attività sportiva, ha organizzato una due giorni all’insegna della cura del corpo e della solidarietà. “Ricorderemo la mia allieva Lucia Di Lorenzo morta prematuramente 5 anni fa, la zia Antonietta Surace e la grande amica Cetty Lorenti entrambe venute a mancare quest’anno – afferma l’organizzatrice dell’evento Angelita Racco -. Il progetto solidale nasce per ringraziare lo staff della Fondazione Hospice Via delle Stelle, per la loro opera professionale ma anche e, soprattutto, per la grande umanità, generosità e dolcezza nei confronti dei nostri cari. E che, sottolineo, avrei organizzato a prescindere dalle problematiche economiche sotto gli occhi di tutti”. Si può partecipare attivamente all’evento contattando l’organizzatrice Angelita o i colleghi che la supporteranno in forma gratuita: Dario Musci, Massimiliano Milasi, Mimma Familiari, Anna Borghi, Sasy Preziosi, Fabio Gangemi, Francesca Leonardi (Indoor Cycling), Ivana Vinacci, Massimo Alampi (pilates), Maria Croce, Erman Zema (Zumba), Saveria Arcudi, Antonella Megali (Step, Super Jump), Teresa Messineo (Aerotonic), Giusy Barbaro (camminata sportiva), Ignazio Vitetta (Functional training). Sarà inoltre, possibile prenotare il campetto per giocare a padel. “Chi non fosse interessato all’evento sportivo, può comunque, passare a donare e sostenere il progetto solidale – aggiunge Angelita -. Insieme possiamo fare tanto. Vi aspettiamo al Ckc garden, via Nazionale Pentimele e per ulteriori informazioni, contattatemi al numero di telefono 3911260108. Non possiamo sempre fare grandi cose, ma possiamo sempre fare piccole cose con grande amore”.