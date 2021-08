Reggio Calabria, eroici agenti della Polizia Stradale salvano un 50enne colpito da malore sulla Jonio-Tirreno [FOTO E DETTAGLI]

6 Agosto 2021 18:00

Reggio Calabria, bella storia a lieto fine da Melicucco grazie all’intervento degli agenti della Polizia Stradale che presidiano la Jonio-Tirreno

Eroici agenti di una pattuglia della Polizia Stradale di Siderno, che monitora costantemente i 38 chilometri della SS 682 Jonio-Tirreno tra Rosarno e Grotteria Mare, hanno salvato salvato la vita ad un uomo colpito da un improvviso malore nella giornata di ieri, giovedì 5 agosto. Intorno alle ore 11:20 di ieri mattina, infatti, un signore di circa 50 anni originario di Cosenza, B.M., a bordo della propria vettura, una Fiat Croma, mentre si trovava nei pressi dello svincolo di Melicucco, ha chiesto aiuto ad una pattuglia della Stradale perchè non stava tanto bene.

Gli eroici agenti, che in quel momento stavano effettuando un servizio di pattugliamento di routine, capendo la gravità della situazione, hanno scortato l’uomo fino all’area di servizio Q8 tra Melicucco e Rosarno. Arrivati all’interno dell’area di servizio, l’uomo è sceso dalla vettura ed è improvvisamente svenuto, finendo riverso sull’asfalto. A quel punto i due agenti lo hanno prontamente soccorso coordinandosi con il 118 di Polistena che ha raggiunto la colonnina in soli 7 minuti grazie al pronto intervento della Polizia che ha gestito la situazione con enorme professionalità e umanità. Il malcapitato è stato cosi soccorso e trasportato in ambulanza all’Ospedale di Polistena per effettuare le cure del caso e adesso sta bene.

Non è la prima volta che gli agenti della stradale in attività nella provincia reggina si distinguono per straordinari meriti umanitari: poco più di un mese fa avevano salvato una bambina dal morso di una vipera effettuando una staffetta da Matera a Polistena (355km a tutta velocità) per consentire di somministrare urgentemente alla piccola un farmaco salvavita e bloccare l’effetto del veleno sul serpente.