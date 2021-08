Reggio Calabria, drammatico incidente stradale sulla SS106: morto carabiniere, grave il comandante della Polizia Municipale di Roccella [FOTO]

29 Agosto 2021 12:18

Reggio Calabria, terribile incidente stradale sulla SS106 a Riace: un morto e numerosi feriti

Ultima Domenica di Agosto macchiata di sangue sulla SS106 Reggio Calabria-Taranto: stamattina, poco prima delle ore 10:00, si è verificato un terribile incidente stradale a Riace Marina. Coinvolte due automobili e due motocicli: ha avuto la peggio un carabiniere di Roccella Jonica, in servizio nella Compagnia di Locri (S.R.), deceduto sul colpo. Il militare era a bordo della sua moto per una scampagnata domenicale in compagnia di altri motociclisti, ma purtroppo non potrà più tornare a casa dove lascia moglie e bimbo.

Oltre alla vittima, nell’incidente sono rimaste ferite altre persone tra cui il comandante della Polizia Municipale di Roccella Jonica che è in gravi condizioni ed è stato trasportato al GOM di Reggio Calabria con l’elisoccorso.