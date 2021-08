Da Cesare la coda per il gelato non esiste: c’è “CesareSaltaLaFila.it”, basta prenotare e poi ritirare senza lunghe attese [DETTAGLI]

10 Agosto 2021 17:03

Se vuoi il gelato da Cesare e non hai intenzione di aspettare, il noto chiosco al centro di Reggio Calabria offre il servizio “CesareSaltaLaFila.it”: puoi prenotare e acquistare online andando a ritirare poco dopo senza attendere un secondo

Quando fa caldo, la voglia di gustarsi un buon gelato fresco è sempre dietro l’angolo. E così, via, si parte, si acquista e si mangia. E se c’è troppa coda? Ci si scioglie nell’attesa? No, perché la coda non esiste. Da Gelato Cesare, la fila per acquistare un ottimo gelato si può evitare. Da ormai un po’ di tempo, infatti, il noto e storico chioschetto sito al centro di Reggio Calabria ha istituito il servizio “CesareSaltaLaFila.it”, che permette di prenotare online e presentarsi sul posto ritirando immediatamente e senza alcuna attesa. Chissà quante volte lo avrà pensato chi, non conoscendo questo servizio (attivo da qualche mese), si sarà messo le mani tra i capelli arrivando sul posto e vedendo le lunghe code che arrivano sino in strada. Ma tutto questo si può evitare, dicevamo.

Come fare per usufruire di questo servizio? E’ semplicissimo: basta collegarsi al sito www.cesaresaltalafila.it, acquistare e pagare online la propria vaschetta e andare a ritirarla dopo pochi minuti superando la fila. Cosa aspettare, dunque, specialmente in questi giorni di caldo torrido? Se hai voglia di un buon gelato per rinfrescarti, basta un un attimo, basta un click, e in pochi minuti il gioco è fatto!

Articolo pubbliredazionale