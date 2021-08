24 Agosto 2021 11:14

Reggio Calabria: domani Messa in suffragio del Colonnello Fazio deceduto in servizio il 15 agosto 2012, mentre coordinava le operazione del primo storico sbarco di migranti

Mercoledì 25 agosto, alle ore 19:00, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Porto Salvo a Gallico Marina, verrà celebrata la Messa in suffragio per il Colonnello dei Carabinieri e comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, Cosimo Giuseppe Fazio, deceduto in servizio il 15 agosto 2012, mentre coordinava le operazione del primo storico sbarco di migranti, avvenuto nella città dello Stretto.