13 Agosto 2021 11:54

Reggio Calabria, domani protesta e manifestazione contro il green pass a Piazza Italia

Sabato 14 Agosto dalle ore 18 il gruppo Reopen, assieme a tanti cittadini liberi ed indipendenti, si troverà in Piazza Italia a Reggio Calabria per un nuovo sabato di protesta e manifestazione contro il green pass, contro l’azione coercitiva dello Stato, a difesa della libertà di essere liberi di sapere, capire, scegliere, decidere da liberi cittadini. L’incontro è aperto tutti ed è in regola con le comunicazioni di legge.