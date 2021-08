18 Agosto 2021 13:38

Reggio Calabria: domani a Palazzo San Giorgio la presentazione di Balenando in Burrasca Reading Festival, evento dedicato a spettacoli in reading, letture, laboratori, mostre e incontri a cura dell’associazione culturale Adexo

Conferenza stampa di presentazione della II edizione di Balenando in Burrasca Reading Festival, evento dedicato a spettacoli in reading, letture, laboratori, mostre e incontri a cura dell’associazione culturale Adexo. La conferenza stampa è fissata per Giovedì 19 agosto 2021 ore 12:00 nei locali di Palazzo San Giorgio – Comune di Reggio Calabria. In vista dell’incontro verranno illustrati tutti i dettagli della programmazione artistica che vede grandi nomi della scena nazionale. Il festival, inoltre, intende valorizzare uno dei luoghi simbolo del territorio, il Castello Aragonese di Reggio Calabria, con un appuntamento che ne metta in risalto il prestigio storico-culturale grazie al tema del reading.

In occasione della conferenza stampa interverranno:

– Katia COLICA, direttrice artistica

– Antonio APRILE, direttore organizzativo

– Irene CALABRÒ, assessora Finanze e Tributi – Attività produttive

– Demetrio DELFINO, assessore Welfare e politiche della famiglia

– Daniela NERI, funzionario del settore tutela e valorizzazione dei beni culturali del Comune di RC.