Li chiamiamo Vigili del Fuoco, ma sono degli eroi: la FOTO che sta facendo commuovere la Calabria piegata dagli incendi

12 Agosto 2021 18:46

Un pompiere scoppia in lacrime, sembra sfinito, un collega lo abbraccia per dargli forza

Una foto emblematica che dimostra il grande impegno dei nostri vigili del fuoco in questo stato di emergenza. I pompieri sono ormai da giorni impegnati a spegnere gli incendi e a salvare vite. Questa foto, pubblicata dal noto giornalista Gabriele Parpiglia, è ieri 11 agosto, ed è stata scattata a Cardeto (Reggio Calabria), dove si sono registrate vittime e feriti a casa dei roghi. Se non ci fossero state queste persone, i danni sarebbero stati ancora maggiori. E’ uno scatto che dovrebbe essere preso da esempio da tutti i cittadini, un collega che abbraccia l’altro nel momento di difficoltà per sostenersi a vicenda. Il pompiere è sfinito, triste, esausto, ma un giorno si rialzerà… come la Calabria.