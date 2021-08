Reggio Calabria: dal 24 al 31 agosto al Castello Aragonese il Balenando in Burrasca Reading Festival

24 Agosto 2021 11:42

Dal 24 al 31 agosto al Castello Aragonese di Reggio Calabria la seconda edizione del Balenando in Burrasca Reading Festival

Tanti gli appuntamenti previsti per il Balenando in Burrasca Reading Festival che anche per la seconda edizione sarà ospitato nello splendido Castello Aragonese di Reggio Calabriadal 24 al 31 agosto 2021. Dopo vari rinvii a causa della pandemia, torna quindi il festival che mette al centro della sua programmazione il reading, forma d’arte antica ma reinterpretata in chiave moderna. Numerosi e prestigiosi gli artisti protagonisti degli appuntamenti pomeridiani e serali, tra questi la cantante e scrittrice Grazia di Michele, il regista e drammaturgo Matteo Tarasco, membro del Lincoln Center Theater, a Londra, Atene, Tokyo e Roma, il poeta Michele Caccamo con il suo lavoro su undici scritti inediti di Alda Merini donatigli dalla grande poetessa e che saranno in mostra, velati di nero, al festival, il grande scrittore Aldo Nove che ci racconterà l’inedito Franco Battiato del suo ultimo lavoro letterario.

Ad aprire il festival, martedì 24 aprile saranno le mostre pittoriche di Luisa Malaspina e Ambra Miscerù. Mercoledì 25 appuntamento con la blogger e scrittrice Ippolita Luzzo che presenta “Dareide”, la premiazione del poetry contest e il Ludus letterario “Un titolo ci vuole”, un appuntamento speciale in esclusiva con Eleonora Scrivo, Tiziana Calabrò e Cinzia Messina. Giovedì 26 agosto il reading del poeta e performer Alessandro Pennacchio, la musica dei Filmnoir, gruppo di punta della scena calabrese e la nuova produzione di SpazioTeatro “Il sopra e il sotto”, primo studio su “Racconti per una solitudine insonne” di Subcomandante Marcos con Anna Calarco, Renata Falcone e la partecipazione straordinaria del musicista Yosonu. Venerdì 27 un reading performance speciale con Voci in Viaggio – Letteratura dal mondo a cura della Scuola Italiana in Piazza. Sabato 28 Demetrio Brandi, presidente del premio letterario LuccAutori – Racconti nella Rete sarà ospite del festival con gli autori Maurizio Polimeni, Barbara Cutrupi, Daniela Grandinetti, Sebastiano D’Agostino. Interverrà anche Aldo Libri, scrittore e segretario del SUL-Sindacato Artisti. A seguire un’originalissima produzione del festival con la performance di Taichi “Lascia tutto e seguiti” di Mariacaterina Gattuso e il reading “Le voci delle donne di Omero” testi e performance di Katia Colica, basso elettrico e synth di Antonio Aprile. Domenica 29 inizierà il laboratorio a numero chiuso “Arianna il labirinto del mito” con Matteo Tarasco che lunedì 30 agosto presenterà il suo romanzo “La Fame” con letture di Maria Grazia Manti. Tarasco, assieme ai suoi allievi sarà ospite anche nella giornata finale del 31 agosto, con una performance esito del laboratorio. Gran finale quindi, martedì, con Aldo Nove, Michele Caccamo, la mostra di inediti di Alda Merini e la performance di Grazia di Michele.

Il festival sarà anche formazione con percorsi strutturati per trattare tanti aspetti della forma reading, che tocca scrittura, lettura, teatro, musica, movimento, colori e visioni. Sono ancora disponibili per chi volesse iscriversi, posti per i laboratori della seconda edizione che si terranno al Castello: Stazioni di Cambio, con Gaetano Tramontana; Ventre di Balena con Anna Calarco; Voce del verbo Colore a cura di Agapào e Passi, laboratorio di Tai Chi con Mariacaterina Gattuso. Un lavoro, quello laboratoriale, che completa il lungo percorso di formazione che caratterizza da sempre il festival e che viene svolto durante l’anno, prima dei consueti appuntamenti al Castello, in particolare con i bambini e i giovani delle scuole partner.

Organizzato dall’Associazione Culturale Adexo con il co-finanziamento di Regione Calabria, PAC Calabria 2014/20 Azione 1 Tipologia 1.3, Unione Europea, il Balenando in Burrasca Reading festival si avvale del partenariato del Comune di Reggio Calabria, del patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della collaborazione con numerose realtà locali e nazionali che operano nel mondo della cultura e del sociale.

Programma completo, info e prenotazioni sul sito www.balenandoinburrasca.it.

Cell. 329 9815211 e- mail: adexo.it@gmail.com