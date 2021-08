Reggio Calabria: da oggi operativo il nuovo ufficio postale di Saline di Montebello Jonico

26 Agosto 2021 18:32

Reggio Calabria, è stato aperto questa mattina nella nuova sede di via Nazionale, 195 l’ufficio postale di Saline Joniche, nel territorio comunale di Montebello Jonico

È stato aperto questa mattina nella nuova sede di via Nazionale, 195 l’ufficio postale di Saline Joniche, nel territorio comunale di Montebello Jonico. La sede offre ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi di Poste Italiane con maggiore comfort e sicurezza in una sala al pubblico ampia e accogliente, senza barriere architettoniche. L’ufficio di Montebello Jonico, dotato di tutte le misure di sicurezza anti-Covid (stalli, percorsi di entrata e uscita, parafiato in plexiglas, etc.) sia per il personale sia per la clientela nonché del nuovo Gestore attese con una corsia dedicata ai servizi postali, si aggiunge agli altri due uffici già presenti nel comune di Montebello e all’offerta di servizi di Poste Italiane in provincia di Reggio Calabria, dove l’azienda garantisce una presenza capillare con altre 160 sedi. L’ufficio postale di Saline, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35, sarà dotato anche di una sala consulenza e di uno sportello ATM Postamat di nuova generazione, che verrà installato nei prossimi giorni. «Non posso che esprimere piena soddisfazione per la notizia dell’apertura della nuova sede postale di Saline Joniche. Sicuri di una piena operatività fin da subito del servizio, ringrazio Poste Italiane per la celerità dell’intervento e per la continua interlocuzione, talvolta dura ma sempre collaborativa», commenta Tina Foti, sindaco di Montebello Jonico. L’azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito a limitare al massimo gli assembramenti, rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e utilizzando, quando possibile, gli altri canali di accesso come gli sportelli ATM Postamat, le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.