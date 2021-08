Reggio Calabria: convocata per domani in sessione straordinaria la seduta del Consiglio della Città Metropolitana

4 Agosto 2021 18:48

Domani pomeriggio a Palazzo “Corrado Alvaro” riunione del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria

È convocata per domani, giovedì 5 agosto, in sessione straordinaria, la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I lavori del Consiglio metropolitano, che si terranno in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avranno inizio alle ore 18.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 19.00. L’Assemblea di Palazzo “Corrado Alvaro” si riunirà per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

Proposta delibera n.52 del 20/07/2021 “Approvazione verbale di prima e seconda convocazione Consiglio 30/06/2021”

Proposta delibera n. 50 del 15/017/2021 “Approvazione verbale del Consiglio Metropolitano di giorno 26 maggio 2021”

Proposta delibera n. 35 del 16/06/2021 “Approvazione programma triennale OO.PP_2021_2023 ed elenco annuale 2021”

Proposta delibera n. 102 del 03/12/2020 “Approvazione regolamento per la disciplina della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL.”

Proposta delibera n. 63 del 09/09/2020 “Approvazione modifica Regolamento di Democrazia Partecipata”

Proposta delibera n. 51 del 30/07/2020 “Approvazione Regolamento per la gestione delle segnalazioni e dei reclami”

Proposta n. 46 del 13/07/2021 “riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 Lettera a) d.lgs n. 267/2000 – sentenze esecutive”;

Proposta n. 48 del 13/07/2021 “riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 Lettera e) e del d.lgs 267/2000 – competenze professionali per avvocati patrocinatori dell’ente” ;

Proposta n. 55 del 26/07/2021 “Valorizzazione differenziata evento “Festival internazionale del jazz rumori mediterranei” organizzato dal Comune di Roccella Ionica”;

Proposta n. 57 del 28/07/2021 “Approvazione tariffe per gestione in conto terzi del ciclo integrale dei rifiuti nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria”;

Proposta n. 58 del 28/07/2021“Variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 175, comma 2 del D.Lgs.vo 267/2000. Realizzazione lavori WTE Gioia Tauro, località Cicerna”;

Proposta n.59 del 28/07/2021 “ Valorizzazione evento La Traversata dello Stretto organizzato dall’ASD Centro Nuoto Sub Villa nel territorio del Comune di Villa San Giovanni”;

Proposta n. 113 del 18.12.2020 “acquisizione della partecipazione nella societa’ castore spl srl, Partecipata al 100% dal comune di reggio calabria”;

Interrogazione con richiesta di risposta del Gruppo Forza Italia ad oggetto “Realizzazione lavori della strada provinciale Delianuova A3 (svincolo Gioia Tauro)”