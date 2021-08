Reggio Calabria, controlli a tappeto nel weekend: ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza, 80 multe per infrazioni del codice della strada. I dettagli

9 Agosto 2021 18:15

Controlli durante il fine settimana della Polizia locale a Reggio Calabria, controllate oltre 150 veicoli 200 persone, sorprese 4 persone in stato di ebbrezza e ritirate altrettanti patenti di guida

A seguito di specifici servizi mirati svolti anche durante gli orari notturni del fine settimana, la polizia locale di Reggio Calabria ha controllato numerosi veicoli ed oltre 200 persone. Sono stati sorpresi in stato di ebbrezza alcolica 4 conducenti su circa 100 sottoposti a pre-test etilometri. Per i trasgressori sono scattate le sanzioni di rito (anche di natura penale) oltre il ritiro del titolo abilitativo alla guida. Ispezionati i luoghi della movida reggina ed i lungomari di Gallico e Catona anche a tutela della fluidità del traffico veicolare e della sicurezza della circolazione veicolare.

In totale sono state contestate circa 80 infrazioni al codice della strada.