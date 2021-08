Reggio Calabria, che città “bestiale”: un cinghiale rovista tra la spazzatura in Via Lia [FOTO]

10 Agosto 2021 16:04

Non succede soltanto a Roma o in quelle località situate tra colline e montagne, anche a Reggio Calabria sono arrivati i cinghiali in strada. Per la precisione un esemplare è stato notato in Via Lia, praticamente a pochi passi dal centro storico, a rovistare tra le buste di spazzatura presenti al bordo della strada. E’ risaputo che la presenza di questi animali è legata alla disponibilità di scarti alimentari e di rifiuti organici. Il cinghiale in questione, questo è poco ma sicuro, non resterà a digiuno.