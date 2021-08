Reggio Calabria, cadavere in strada nei pressi dello stadio Granillo: indagini in corso

22 Agosto 2021 18:58

Reggio Calabria, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto intorno alle 18:00 in via Ipponio nella zona compresa tra viale Calabria e viale Messina

Un cadavere è stato rinvenuto per strada nella zona dello stadio Granillo pochi minuti prima del fischio d’inizio di Reggina-Monza, la prima partita del campionato di serie B. Il ritrovamento è avvenuto in via Ipponio, tra il viale Calabria e il viale Messina. Sul posto diverse pattuglie della Polizia e della Polizia Municipale che stanno svolgendo i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Sull’identità della vittima e sulle cause del decesso, al momento, vige il massimo riserbo ma non c’è alcun indizio che farebbe pensare ad un omicidio, piuttosto si tratterebbe di un malore improvviso che avrebbe stroncato il passante.

Seguiranno aggiornamenti