Reggio Calabria, buco pericoloso nella passerella del tapis roulant: “di sera manca l’illuminazione, nessun intervento dopo le segnalazioni”

17 Agosto 2021 18:37

Quel passaggio è l’unico collegamento pedonale lungo via Giudecca tra via Torrione e via Possidonea

Utilizzare il tapis roulant di Reggio Calabria non è possibile, in quanto sporco e inattivo, ma a quanto pare bisogna fare attenzione anche a passarci di lato. Come segnalato da un lettore di StrettoWeb, la passerella a fianco delle scale mobili presenta un buco che però non è segnalato ai cittadini che passano a piedi da quel punto. “Il pericolo è alto, perché non è presente nessun segnale di avvertimento, né è stata apposta alcuna illuminazione. Quel passaggio inoltre è l’unico collegamento pedonale lungo via Giudecca tra via Torrione e via Possidonea”, sottolinea il lettore. “Di segnalazioni ne sono state fatte, nessun intervento però si è visto. E parliamo di una riparazione i cui costi sono davvero minimi”, conclude.