Reggio Calabria, bimbo di 5 anni travolto da scooter su isola pedonale: è ricoverato al GOM

22 Agosto 2021 20:35

Reggio Calabria, grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Catona: un giovane a bordo di uno scooter su un’area pedonale ha investito un bambino di 5 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15:20, un grave incidente stradale ha scosso la routine estiva di una domenica di agosto a Catona, borgo marinaro della periferia nord di Reggio Calabria. In un’area pedonale, interdetta alla circolazione e riservata al collegamento con uno stabilimento balneare, un minorenne di Reggio Calabria a bordo di uno scooter ha investito un bambino di appena 5 anni, anche lui reggino. Intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118, i primi hanno ricostruito la dinamica del sinistro grazie alle telecamere di videosorveglianza e i secondi hanno prestato i primi soccorsi al piccolo colpito al volto, trasportato agli Ospedali Riuniti dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di pediatria, fortunatamente non in gravi condizioni.