25 Agosto 2021 19:52

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio e della Polizia per dirigere il traffico

E’ stata chiusa temporaneamente Via Reggio Campi, a nord del centro storico di Reggio Calabria, un’auto ha preso fuoco ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio. Ancora da definire le cause che hanno portato all’evento avvenuto poco prima del Santuario di San Paolo alla Rotonda.