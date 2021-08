Reggio Calabria: atto intimidatorio a Reggio Tv, gli attestati di solidarietà all’emittente reggina

23 Agosto 2021 11:08

Reggio Calabria, la solidarietà alla redazione di Reggio Tv e condanna dell’atto intimidatorio subito da parte di Imbalzano, circolo “L’Agorà”, Massimo Ripepi e Confindustria

Atto intimidatorio a Reggio Calabria nei confronti di Reggio Tv dove un’auto dell’emittente è stata fatto oggetto, da parte di ignoti, di un atto intimidatorio. “Esprimo la mia solidarietà alla direzione amministrativa, editoriale, ai giornalisti, alle maestranze, agli amministrativi della emittente Reggiotv per il vile e vigliacco atto intimidatorio subito nella giornata odierna nei confronti di autoveicolo riportante nella propria livrea il marchio della nota emittente reggina e in uso alla stessa redazione, fatto oggetto da parte di ignoti di intenzionale danneggiamento, soprattutto finalizzato al bieco, squallido e miseramente fallito tentativo di intimidirne e condizionarne il più che ventennale prezioso operato”. E’ quanto dichiara in una nota il Vice Coordinatore Vicario e responsabile Enti Locali di Cambiamo! per la provincia di Reggio, avv. Pasquale Imbalzano. “Sono personalmente convinto che il diritto di cronaca, la libertà di stampa e l’ informazione aperta e plurale garantita nell’arco di un ventennio dalla nota emittente reggina siano tre elementi indefettibili per la genesi e la crescita di una società culturalmente democratica e contribuiscano vivamente a rafforzare la coesione sociale della comunità verso cui il messaggio giornalistico – televisivo si rivolge, dunque per Reggio, la sua Provincia e la Calabria intera. All’editore, alla direzione amministrativa, ai giornalisti, alle maestranze, agli amministrativi rivolgo la mia personale esortazione ad andare avanti nel proprio encomiabile impegno , poichè questo gesto, seppur indegno e da condannare aspramente, non v’è dubbio che rappresenti il sintomo della bontà e dell’efficacia del lavoro svolto a favore del diritto di informazione di tutti i cittadini calabresi , e in particolare degli ultimi e più bisognosi, contro ogni forma manifesta o subdola di sopraffazione”, conclude.

Reggio Calabria, il Circolo “L’Agorà”: “vile gesto”

“Si apprende, purtroppo, a mezzo stampa del vile gesto perpetrato nei confronti dell’informazione. Questa Associazione ha ritenuto opportuno esprimere vicinanza e solidarietà nei confronti di tutti i componenti dell’emittente Reggio TV“, è quanto scrive in una nota il Circolo “L’Agorà”. “Quanto accaduto, non andrà certamente ad intaccare l’impalcatura della libera informazione, in quanto essa è inviolabile, come lo sono i principi della democrazia. Non è certamente con questi sistemi che si riuscirà a intimidire l’attività giornalistica su un territorio, che, se pur tra le tante difficoltà, necessita di essere informato in modo libero ed imparziale, quotidianamente, facendo valere il principio irrinunciabile del diritto/dovere di cronaca. Un augurio quindi che và esteso anche a quelle testate giornalistiche presenti ed attente nei confronti della libera informazione“, conclude la nota.

Intimidazione Reggio TV, la solidarietà di Unindustria Calabria e Confindustria Reggio Calabria

“Esprimiamo piena vicinanza e totale solidarietà all’imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo e a tutti i dipendenti dell’emittente Reggio TV, per il vile atto intimidatorio subito che condanniamo con fermezza”. È quanto affermano in una nota congiunta i presidenti di Unindustria Calabria e Confindustria Reggio Calabria, rispettivamente Aldo Ferrara e Domenico Vecchio che aggiungono: “La territoriale reggina di Confindustria e l’intera Unindustria Calabria, in tutte le loro componenti – prosegue la nota – si stringono attorno alla grande famiglia di Reggio TV, invitandola a proseguire con rinnovata determinazione e il consueto slancio creativo, il proprio lavoro in campo editoriale. Un percorso, quello condotto in questi anni dall’emittente reggina, contrassegnato da una grande capacità di analisi, sviluppo del pensiero critico e soprattutto libertà di informazione. Tratti distintivi di questa realtà imprenditoriale – evidenziano i rappresentanti confindustriali – che, a dispetto di una crisi generale che da tempo interessa tutto il comparto delle produzioni televisive, porta avanti con grande coraggio e abnegazione un’esperienza editoriale e culturale improntata alla denuncia, circa gli aspetti di maggiore criticità che riguardano il nostro territorio, ma anche, in chiave propositiva, alla irrinunciabile fase di proposta e contributo costruttivo alla crescita sociale della comunità. Un lavoro di grande spessore di cui Reggio Calabria ha continuo bisogno e che, ne siamo certi, – prosegue la nota – non potrà essere minimamente frenato o turbato da chi ancora si ostina a credere che questa terra debba piegarsi agli interessi e alla prepotenza di quanti operano per farla regredire. Nel ribadire la nostra vicinanza e auspicando che su tale episodio si faccia presto piena luce, – conclude la nota – intendiamo rilanciare, ancora una volta, l’impegno di Unindustria, su tutto il territorio regionale, a sostegno di tutte quelle realtà del nostro tessuto imprenditoriale e produttivo che fanno della cultura del lavoro, dell’operosità e del fermo rifiuto di ogni forma di violenza e prevaricazione criminale, motivi di vanto e orgoglio per tutta la Calabria”.

La solidarietà di Massimo Ripepi

“Rientrato dalle ferie ho appreso con rammarico del gesto intimidatorio subito da Reggio tv. Un’azione vile nei confronti di una testata che rappresenta la voce libera dell’informazione nella città metropolitana dello Stretto, verso il quale non si può che esprimere ferma condanna e solidarietà all’emittente, ai suoi lavoratori e all’editore. Professionisti coraggiosi che quotidianamente firmano con impegno un’informazione libera e aperta a tutte le voci del territorio, cui dobbiamo essere riconoscenti e vicini per il prezioso servizio che svolgono”, è quanto afferma il consigliere comunale di opposizione, Massimo Ripepi.