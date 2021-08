Reggio Calabria sul podio delle Paralimpiadi di Tokyo! Anna Barbaro strepitosa nel triathlon: è argento con la guida Charlotte Bonin

28 Agosto 2021 09:01

Anna Barbaro vince la medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokyo: l’atleta di Reggio Calabria, insieme alla guida Charlotte Bonin, chiude al secondo posto la priva del thriatlon

L’Italia si sveglia con due nuove medaglie dalle Paralimpiadi di Tokyo! Il medagliere azzurro vanta ben 15 trionfi con un bronzo e un argento arrivati dal triathlon. Veronica Yoko Plebani si porta a casa un bronzo nel PTS2 femminile, mentre poco dopo la città di Reggio Calabria festeggia un podio strepitoso nella categoria PTVI con la sua punta di diamante, Anna Barbaro. L’atleta reggina, che Strettoweb aveva avuto il piacere di intervistare in vista delle Paralimpiadi, ha chiuso al secondo posto una prova a dir poco massacrante: ben 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa. Accompagnata dalla guida Charlotte Bonin, Anna Barbaro ha confermato le attese della vigilia disputando una grande gara che l’ha vista chiudere con un tempo di 1:11:11 alle spalle della spagnola Susana Rodriguez (PTVI) prima in 1:07:15 e davanti alla francese Annouck Curzillat terza in 1:11:45. Grazie all’argento conquistato da Anna Barbaro l’Italia è adesso 9ª nel medagliere con 15 medaglie complessive: 4 d’oro, 6 d’argento e 5 di bronzo.

I complimenti del senatore Ernesto Magorno

“Alle #Paralimpiadi di #Tokyo, che stanno regalando tante soddisfazioni all’Italia, arriva anche una medaglia calabrese. È quella di Anna Barbaro che ha conquistato la medaglia d’argento nel triathlon classe ptvi insieme alla sua guida Charlotte Bonin. Brava Anna, una bella notizia per iniziare la giornata“. Lo scrive su Facebook il Senatore IV, Ernesto Magorno.