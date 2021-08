Reggio Calabria, ancora un saluto ad Antonella Brancatisano: domani prevista una messa alla Chiesa di San Francesco

6 Agosto 2021 10:59

La celebrazione si terrà alle ore 19

Una messa di suffragio sarà celebrata a Reggio Calabria in memoria di Antonella Brancatisano, la ragazza morta domenica scorsa. Nel suo ricordo, e in occasione della settimana dalla sua scomparsa, è stata organizzata una celebrazione per sabato 7 agosto 2021, alle ore 19.00, presso la Chiesa di San Francesco. Sarà un momento di grande rispetto a cui potranno partecipare coloro che nel giorno dei funerali non hanno potuto porgere l’ultimo saluto.