Reggio Calabria: alla Villetta De Nava lectio del Prof. Alessandro Tosi

2 Agosto 2021 22:25

“Emozioni visive tra Sicilia e Calabria” è il tema della lectio che il Prof. Alessandro Tosi, docente di “Storia dell’arte moderna”, “Storia delle arti grafiche” e “Storia dell’illustrazione scientifica” presso l’Università di Pisa nonché Direttore Scientifico del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi

“Emozioni visive tra Sicilia e Calabria” è il tema della lectio che il Prof. Alessandro TOSI, docente di “Storia dell’arte moderna”, “Storia delle arti grafiche” e “Storia dell’illustrazione scientifica” presso l’Università di Pisa nonché Direttore Scientifico del Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa), struttura che ospita le collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe dell’Università di Pisa, terrà mercoledì 4 agosto alle ore 18,00 presso la Villetta De Nava della Biblioteca Pietro De Nava in occasione della cerimonia di consegna del 32^ Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia e Scienze (2020), Sezione “Μεγάλη Ελλάς”, conferito allo studioso lo scorso anno e non ritirato a causa dell’epidemia di covid. L’iniziativa si inserisce tra le manifestazioni di Estate Reggina 2021 promosse dal Comune di Reggio Calabria. Il riconoscimento è stato conferito allo studioso per le sue appassionate, rigorose e originali ricerche, per la sua cospicua produzione scientifica, per la sua instancabile attività didattica, svolta con impegno e professionalità, con la quale ha trasmesso a intere generazioni l’amore per l’arte e il bello. Le numerose manifestazioni espositive da lui organizzate presso il Museo della Grafica di Pisa in collaborazione con prestigiose istituzioni scientifiche hanno fatto della struttura un punto di riferimento nel panorama artistico e museale nazionale e internazionale. Al professor Tosi si devono inoltre la custodia e il mantenimento della memoria della Famiglia di Sebastiano Timpanaro senior, fisico e direttore della Domus Galilaeana, originario di Tortorici in provincia di Messina, attraverso le tante Mostre presso il suddetto Museo di opere dalla ricca Collezione omonima, donata all’ Università di Pisa nel 1957 dalla moglie Maria Cardini Timpanaro e dal figlio Sebastiano junior dopo la prematura scomparsa del congiunto. La sua attività di ricerca è rivolta a temi della cultura artistica in età moderna e contemporanea, con particolare attenzione alle relazioni tra arte e scienza, alla storia del disegno e dell’incisione, alla storia del giardino. Su tali argomenti ha prodotto volumi, saggi, articoli e prodotti multimediali. Dal 2004 fa parte dell’Editorial Board della rivista “Nuncius. Journal of the Material and Visual History of Science”.