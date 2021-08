Reggio Calabria: Alessandra Polimeno aderisce a “Coraggio Italia”

27 Agosto 2021 21:34

Reggio Calabria: l’ex consigliere provinciale Alessandra Polimeno aderisce a “Coraggio Italia” del sindaco di Venezia

“La drammatica condizione di tutto il Comprensorio Locrideo e della Calabria più in generale, a rischio ormai di desertificazione ed esplosione sociale, impone a tutto il ceto politico un approccio radicalmente nuovo agli atavici problemi di un territorio che in questi anni si è ulteriormente impoverito per limiti evidenti dei suoi rappresentanti politico-istituzionali a tutti i livelli, frutto in buona parte di un eccesso di autoreferenzialità e di esasperati personalismi. Ciò è stato possibile per lo stravolgimento del ruolo dei partiti, trasformatisi da centri di elaborazione progettuale e di concreta proposta, a meri “comitati elettorali”, con l’aggravante di non ricercare alcuna selezione della classe dirigente”. E’ quanto afferma in una nota M. Alessandra Polimeno, Consigliere Comunale e già Consigliere Provinciale. “Con alcuni degli amici insieme ai quali abbiamo condiviso in questi anni importanti e qualificate esperienze politiche e sociali, abbiamo ritenuto ormai ineludibile una nostra profonda riflessione , nella consapevolezza che la Politica tutta necessita di un autentica rivoluzione nell’approccio ai problemi e nei metodi praticati, per rifuggire dal rischio di appiattimento che, per quello che ci riguarda, abbiamo sempre respinto, privilegiando solo l’interesse generale delle nostre comunità. L’entusiasmo ed il sano pragmatismo che in queste settimane abbiamo riscontrato nel Presidente di “Coraggio Italia” Luigi Brugnaro, imprenditore e Sindaco di Venezia, le conclamate capacità di realizzazione del Governatore della Liguria Giovanni Toti, la straordinaria ma concreta capacità di intuizione delle dinamiche politiche e la sua capacità di elaborazione, del Vicepresidente Nazionale sen.Gaetano Quagliariello, tutti uniti dall’obiettivo comune di dare uno scossone salutare all’intero centro destra, ci ha indotto ad avere un costruttivo confronto con alcuni dei massimi dirigenti del Partito, presenti a Reggio in questi giorni, destinato ineluttabilmente ad avviare una fase nuova nello stagnante panorama politico del Paese. Anche questa discussione ha ulteriormente rafforzato in noi la convinzione di poter ampiamente condividere il progetto politico di questo Partito nuovo, liberal moderato, riformista, cattolico ed europeista, nella profonda consapevolezza che da tempo è finita la fase delle analisi accademiche e/o sociologiche e che occorre rilanciare la politica sui territori e nel Paese, partendo dai fatti e dalla loro pratica realizzabilità, per avviare finalmente un concreto progetto di sviluppo, che valorizzi i veri punti di forza della Locride e della Calabria. Per questi motivi, abbiamo maturato la convinta decisione di aderire, come gruppo che opera da anni sul Comprensorio della Locride, al Partito di Coraggio Italia”, conclude Polimeno.