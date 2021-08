Reggio Calabria, alcolici venduti abusivamente ai minorenni: sanzionati noti locali della “movida” reggina

2 Agosto 2021 18:06

Reggio Calabria, controlli della Polizia di Stato nei locali della movida

Continua l’opera di prevenzione della Polizia di Stato per fronteggiare l’ormai dilagante piaga della vendita di alcolici ai minorenni. In particolare, l’UPGSP e la Squadra Amministrativa presso la Questura di Reggio Calabria, coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, hanno controllato, durante questo fine settimana, più di 10 locali siti nella zona della movida reggina elevando contravvenzione nei confronti di alcuni esercenti trovati a vendere alcolici a minorenni. La sanzione di legge va da 250 a 1000 euro per la vendita ai minori tra i 16 e i 18 anni. Per i minori sotto i 16, è previsto il deferimento all’A.G. del titolare.